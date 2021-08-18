Эксперт спрогнозировал исчезновение смартфонов через 10 лет

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Фото: depositphotos/LDProd
Через десять лет человечество перестанет пользоваться смартфонами, мобильный телефон станет рудиментом, считает директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"С новыми технологиями нужно экспериментировать, <...>. Мы используем телефон, чтобы звонить, но я уверен, что через 10 лет его не будет", – сказал Хелд.
По его словам, на смену этим устройствам придут другие технологии. Например, проекции. Информация, предположил эксперт, будет появляться "перед глазами" и проецироваться с помощью специального датчика на стекло или стену.
"И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут", – пояснил он.
В конце июля ретейлеры зафиксировали в России рост продаж кнопочных телефонов. Он составил 26%. Ранее спрос на данную категорию товаров ежегодно сокращался на 5–10%. По мнению экспертов, это объясняется тем, что кнопочные телефоны заменяют переведенным из-за пандемии коронавируса на удаленку россиянам стационарные устройства.
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