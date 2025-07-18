Сбой зафиксирован в работе МТС и "МегаФона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сбой зафиксирован в работе операторов связи МТС и "МегаФона", следует из данных портала Downdetector.

Наибольшая часть жалоб на работу МТС поступает из Удмуртской Республики (11%). Также на неполадки обратили внимание жители Сахалинской области, Бурятии (по 8%), Санкт-Петербурга и Хабаровского края (по 6%).

Тем временем проблемы в работе "МегаФона" заметили в Архангельской области (12%), Калужской области (11%), Республике Марий Эл (9%), а также в Москве (7%) и Приморском крае (6%).

В основном пользователи отмечают общий сбой. Также они жалуются на работу мобильного приложения, сервиса или личного кабинета, сайта и системы оповещений.

Ранее жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской, Нижегородской и Московской областей заявили о сбое в работе Системы быстрых платежей (СБП). По словам пользователей, они не могли переводить деньги и оплачивать счета. Спустя время сервис заработал в штатном режиме.

По данным Национальной системы платежных карт, причиной увеличения времени обработки операций по СБП стал инцидент в работе провайдера. В Сбере также предупредили граждан о трудностях с отправкой и получением переводов.