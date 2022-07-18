Оплата через Yandex Pay стала доступна на госуслугах

16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пользователи портала госуслуг смогут оплатить госпошлины, штрафы и другие счета с помощью системы Yandex Pay. Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении и на сайте. Об этом сообщили в телеграм-канале Минцифры РФ.
"Пользователи портала госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи", – отметили в ведомстве.
В Минцифры РФ напомнили, что жители страны с помощью госуслуг могут внести платежи по налоговым задолженностям, начислениям по номеру квитанции и совершить другие операции. По словам представителей ведомства, пользователям также доступны скидки в 30 и 50% при оплате госпошлин и штрафов ГИБДД соответственно. Однако для получения скидки по последнему оплату необходимо произвести в течение 20 дней после получения штрафа.
В перечне способов оплаты на госуслугах также есть карты Visa, Mastercard, Maestro и "Мир". Погасить задолженность можно с помощью счетов мобильных операторов МТС, "Билайн", "Мегафон", Тele2, Yota, "Тинькофф мобайл", "Ростелеком" и электронными кошельками Qiwi и "Элплат".
Ранее на госуслугах начали оформлять паспорта болельщиков. Для получения услуги пользователям необходимо заполнить анкету и подтвердить личность.
В Москве начали оформлять индивидуальные паспорта болельщиков
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