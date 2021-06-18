Депутат ГД Ирина Белых: у детей нужно вырабатывать "цифровой иммунитет"

17:20
Фото: /Сергей Николаев
Депутат ГД Ирина Белых в рамках программы "Безопасное детство", куратором которой она является, выступила с инициативой о введении в школах обязательного предмета по изучению угроз в киберпространстве.
Стремительные темпы цифровизации, повсеместное использование гаджетов и интернета во всех сферах жизни несут в себе не только повышение уровня комфорта, но и новые угрозы, в том числе для детей. Депутат ГД Ирина Белых, давно и системно занимающаяся вопросами детской безопасности, считает, что без выработки стратегии по предотвращению опасностей в киберпространстве адекватно противостоять им невозможно.
"Мы учим детей правилам дорожного движения, правилам поведения в обществе, правилам гигиены. Переходить улицу на красный свет нельзя, перед едой надо мыть руки. Вот в такой доступной, понятной для детей форме нужно объяснять им правила поведения в сети интернет. Не строго запрещать, а аргументированно, с демонстрацией конкретных примеров, разъяснять возможные варианты потенциальных угроз. Вырабатывать у детей "цифровой иммунитет", чтобы ребенок самостоятельно мог идентифицировать потенциальную опасность и адекватно на нее реагировать", – сообщила она.
Парламентарий напомнила, что, согласно исследованиям специалистов, за последний год заблокировали несколько десятков тысяч страниц в социальных сетях с суицидальным контентом, с пропагандой запрещенных препаратов. По ее словам, более половины школьников постоянно получают в соцсетях приглашения "дружить" от незнакомых людей. Родители не всегда могут разъяснить детям правила реагирования на такие угрозы, чаще всего идут по пути запретительных мер. Именно поэтому в кратчайшие сроки должен быть разработан и внедрен обязательный школьный курс по кибербезопасности, который повысит уровень цифровой грамотности детей.
Ранее Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервисов в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту.
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