В работе Google устранены неполадки

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В компании Google заявили, что неполадки, связанные с работой сервисов, устранены, передает ТАСС.

Неполадки наблюдались, в частности, с календарем Google Calendar.

Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы пользователей начали поступать около 17:00 по московскому времени. По информации сервиса, неполадки зафиксированы в США, Великобритании, Италии, Нидерландах и других странах Европы. Проблемы также отмечались у пользователей Москвы и Санкт-Петербурга.

Чаще всего были зафиксированы проблемы при работе с сервисом Google (90%), еще 9% пользователей отмечали проблемы при авторизации.