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В работе Google произошел сбой, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы пользователей начали поступать около 17:00 по московскому времени. По информации сервиса, неполадки зафиксированы в США, Великобритании, Италии, Нидерландах и других странах Европы. Проблемы также отмечаются у пользователей Москвы и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что чаще всего были зафиксированы проблемы при работе с сервисом Google (90%), еще 9% пользователей отмечали проблемы при авторизации.

17 июня пользователи испытывали проблемы в работе электронной почты Gmail. Чаще всего о проблемах сообщали пользователи из США, Бразилии, Германии и Австрии. 42% пользователей жаловались на проблемы с получением сообщений, 40% – с авторизацией, 16% – с работой сайта.

