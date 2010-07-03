В "Яндексе" объяснили сбои в навигации

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Случаи неверного геопозиционирования не связаны с работой инфраструктуры "Яндекс". Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на представителей компании. Как правило, такие ошибки связаны со сбоями GPS.

"Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов", - рассказали в компании. Ее представители заверили, что случаи неверного геопозиционирования "существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов". Геоинформационные приложения, в том числе сервисы "Яндекса", получают уже готовую ошибочную координату от смартфона или планшета, а не декодируют сигнал от спутника напрямую, пояснили специалисты.

Ранее пользователи соцсетей заметили сбой в работе навигаторов "Яндекс". По их словам, система неправильно определяла их местоположение. Так, вместо центра столицы навигатор показывал аэропорт Шереметьево.

В январе этого года в Москве произошел сбой в работе систем геолокации. В это же время пользователям сервиса "Яндекс.Такси" приходили счета на сотни тысяч рублей.

