В Москве произошел сбой в системе GPS

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В столице произошел сбой в работе системы геолокации. Об этом сообщает "Российская газета".

Проблемы в системе возникли еще 6 января. Из-за сбоя в системе GPS пользователям "Яндекс.Такси" приходили счета на сотни тысяч рублей. К примеру, в приложении отображались поездки к океану за 200 тысяч. Сейчас компания разбирается с такими жалобами.

В компании также отметили, что приложение "Яндекс.Навигатор" предупреждает пассажиров о таких сбоях и перемещениях. В случае такого резкого скачка приложение сообщает, что включена защита от телепортации.