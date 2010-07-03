Сбой произошел в работе электронной почты Gmail

Фото: depositphotos/mady70

Пользователи по всему миру испытывают проблемы в работе электронной почты Gmail, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе Gmail наблюдаются с 20:09 по московскому времени. Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из США, Бразилии, Германии и Австрии.

В России значительного числа сбоев не наблюдается. 42% пользователей жалуются на проблемы с получением сообщений, 40% – с авторизацией, 16% – с работой сайта.

14 июня сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Проблемы испытывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Воронежа, Перми, Ростова-на-Дону и Пензы.