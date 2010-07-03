В работе соцсети "ВКонтакте" зафиксировали сбой

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте", следует из данных на сайте Downdetector.com, специалисты которого отслеживают работу популярных интернет-ресурсов.

72% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта, 18% не могут отправить и получить сообщения, еще у 8% возникли сложности при входе на сайт.

Проблемы в работе соцсети испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Воронежа, Перми, Ростова-на-Дону и Пензы.

11 июня cбой произошел в работе мессенджера Telegram. Неполадки были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, а также на территории Украины, Германии, Франции, Италии и Испании.

