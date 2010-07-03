Сбой произошел в работе Telegram

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Cбой произошел в работе мессенджера Telegram, сообщает сервис Downdetector.com.

94% пользователей жалуются на проблемы с подключением. У 5% возникли трудности при отправке сообщений.

По информации сервиса, неполадки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, а также на территории Украины, Германии, Франции, Италии и Испании.

Аналогичная ситуация случилась в мае. Это коснулось жителей Сингапура, Китая и Австралии. Сбой распространился и в Европе, в России больше всего жалоб зарегистрировали в Москве и Твери. В течение нескольких часов работу Telegram восстановили.