Работа Telegram восстановлена после сбоя

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Работу мессенджера Telegram полностью восстановили после сбоя.

В микроблоге в Twitter компания извинилась за ожидание. Пользователей предупредили, что небольшие проблемы могут еще ненадолго сохраниться. Речь идет в том числе о некорректном отображении чатов.

Ранее стало известно о неполадках в работе сервиса у пользователей из Северной и Южной Америки и некоторых других стран по всему миру. Жалобы поступали от жителей Сингапура, Китая, Австралии, с проблемами столкнулись и в Европе.

В России больше всего их зарегистрировали в Москве и в Твери. Большинство пользователей мессенджера не могли отправлять или получать сообщения, у некоторых возникли трудности с подключением к Telegram и входом в приложение.

