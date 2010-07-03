Telegram научился бесследно удалять переписку

Пользователи Telegram могут самостоятельно удалять личную переписку. Причем как у себя, так и у собеседников, сообщает News.ru.
Кто и когда отправлял сообщение, теперь не имеет значения. Основатель запрещенного в РФ мессенджера Павел Дуров объяснил, что теперь пользователи могут полностью контролировать переписку.
При этом он подчеркнул, что преимущество контроля над своими следами в цифровом пространстве важнее, чем сохранность переписки.
До сих пор удалять в Telegram можно было только собственные сообщения, отправленные за последние 48 часов.
Мировой суд Мещанского района Москвы в октябре 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ. Служба требовала от мессенджера предоставить информацию для расшифровки сообщений. Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы и заявил о блокировке Telegram из-за неисполнения требований ФСБ.
Также в 2018 году Telegram проиграл разбирательство в Верховном суде. После этого мессенджер подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Основатель Telegram Павел Дуров заявлял о невозможности предоставить ключи для расшифровки сообщений.
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