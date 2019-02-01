Верховный суд отклонил жалобу Telegram

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Верховный суд России отклонил кассационную жалобу мессенджера Telegram, которая была подана в рамках дела о его блокировке.

"Определением Верховного суда России представителю Telegram Messenger LLP отказано в передаче рассмотрения дела в суд кассационной инстанции", – сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на решение суда.

Мировой суд Мещанского района Москвы в октябре 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ. Служба требовала от мессенджера предоставить информацию для расшифровки сообщений. Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы и заявил о блокировке Telegram из-за неисполнения требований ФСБ.

Также в 2018 году Telegram проиграл разбирательство в Верховном суде. После этого мессенджер подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Основатель Telegram Павел Дуров заявлял о невозможности предоставить ключи для расшифровки сообщений.