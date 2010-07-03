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03:16

Дуров отказался от еды из-за Telegram

общество технологии еда

03:16

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Фото: AP/TASS/Tatan Syuflana

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. По его словам, это "улучшает ясность мышления".

В своем официальном канале в социальной сети программист сообщил, что в последние шесть дней пил только воду и чувствует себя прекрасно.

Кроме того, основатель мессенджера напомнил, что год назад уже отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы.

"Я верю, что во время поста мне удастся придумать новые отличные идеи для Telegram, и это принесет пользу миллионам пользователей", – написал Дуров.

Бизнесмен признался, что готов к потере мышечной массы в результате голодания. Также он указал, что "для улучшения силы воли" плавает в ледяной воде.

В январе один из создателей социальной сети "ВКонтакте подал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP − компании, которая внесена в реестр Роскомандзора.

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общество технологии еда

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