Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

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Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP − компании, которая внесена в реестр Роскомандзора.

Текст заявления Дурова опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Уточняется, что документ был подан 19 декабря 2018 года и появился на сайте реестра 4 января.

Сам Павел Дуров пока не давал комментариев о причинах ликвидации компании.

Telegram попал в Единый реестр запрещенных сайтов весной 2018 года. Таганский суд столицы принял решение о блокировке мессенджера за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.