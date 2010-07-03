Xiaomi анонсировала старт продаж смарт-телевизоров в РФ

Китайская компания Xiaomi анонсировала начало продаж нескольких своих продуктов в России – смартфона Mi 9T, трех моделей телевизоров Mi TV, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
С 25 июня в продаже появятся Mi TV 4A с диагональю 32 дюйма, Mi TV 4S с диагональю 43 дюйма и Mi TV 4S с диагональю 55 дюймов. Модели оснащены ОС PatchWall, поддерживают DTS-HD и Dolby Audio. Ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке.
В конце мая Xiaomi представила новый смартфон Redmi K20 Pro. Из-за сравнительно низкой стоимости его называют "убийцей флагманов". Смартфон оснащен мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm. В базовой версии Redmi K20 Pro получил 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти.
В феврале компания выпустила в продажу флагманский смартфон Mi 9 с трехмодульной камерой. Гаджет создан на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm. Телефон доступен в версиях с шестью или 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти – 256 гигабайт.
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