Компания Xiaomi представила "убийцу флагманов"

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Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K20 Pro. Из-за сравнительно низкой стоимости его называют "убийцей флагманов", пишет портал Phone Arena. Отмечается, что смартфон оснащен мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm.

В базовой версии Redmi K20 Pro получил 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Кроме того, доступны версии с 128 Гб флэш-памяти и даже с 8 Гб "оперативки" и 256 Гб для хранения файлов. Новый смартфон имеет функцию быстрой зарядки за 80 минут. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Также сообщается, что K20 Pro оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма и выдвижной 20-мегапиксельной камерой для селфи. Основная камера на 48 мегапикселей снабжена двумя дополнительными объективами, один из которых имеет двукратное оптическое увеличение, а второй, широкоугольный, позволяет вести съемку на 127 градусов.

По информации Phone Arena, в Китае новинка компании Xiaomi поступит в продажу уже 1 июня. Его стоимость будет стартовать от 361 доллара. Самая дорогая версия обойдется в 434 доллара. Будет ли модель продаваться на внешнем рынке, пока неизвестно.