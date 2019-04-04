Смартфоны Xiaomi и Redmi оказались опасными

Смартфоны Xiaomi и Redmi, по мнению экспертов, имеют критическую уязвимость. Приложение Guard Provider, предназначенное для защиты от вредоносных программ, может сделать смартфон уязвимым для атак хакеров. Такую информацию опубликовала компания Check Point Software Technologies.
Отмечается, что пострадать от ошибки в приложении могли миллионы пользователей.
Специалисты провели исследование, согласно которому Guard Provider использует незащищенное соединение для обмена данными с сервером управления. При подключении к общей сети Wi-Fi оно использует незащищенное соединение для того, чтобы передавать данные серверу. Злоумышленники могут не только перехватить эту информацию, но и воспользоваться лазейкой для загрузки на смартфон того, что им захочется.
Эксперты компании Check Point Software Technologies подчеркивают, что приложение встроено в смартфон, и удалить его нельзя.
В начале 2019 года в интернете появился список популярных смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Рейтинг составили эксперты компании Statista. Самым вредным оказался смартфон Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения в 1,75 ватта на килограмм. Второе место антирейтинга занял OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм). А третье место заняла модель Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).
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