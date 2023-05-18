В Минцифры РФ не выявили серьезных уязвимостей на портале "Госуслуги"

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Минцифры РФ и "Ростелеком" не обнаружили серьезных уязвимостей в рамках программы по их поиску на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-президента компании "Ростелеком" по информационной безопасности и гендиректора "РТК-Солар" Игоря Ляпунова.

"Там не было найдено каких-то драматических уязвимостей, потому что по защищенности "Госуслуг" мы работаем очень плотно. Но какие-то вновь выводимые модули, когда проверяется сообществом, это дает классный результат", – поделился Ляпунов на круглом столе в Совфеде, посвященном теме "Обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".

10 февраля министерство совместно с "Ростелеком" создало программу поиска уязвимостей на портале "Госуслуги" и ресурсах электронного правительства. В ней смогут принять участие в том числе граждане РФ.

С 1 июня на портале "Госуслуги" станет обязательным дополнительный фактор аутентификации. По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, речь идет об СМС-сообщении или аутентификации. Нововведение улучшит защиту аккаунтов пользователей.