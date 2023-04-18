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В России начались продажи новых устройств для умного дома от "Яндекса". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Уже сегодня пользователи могут купить новую "Станцию Макс", "Яндекс Хаб" и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с Алисой стоит 29 990 рублей, хаб – 4 990, а датчики – по 1 990 рублей", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что до конца апреля планируется запустить продажи в Белоруссии и Казахстане.

В настоящее время в России пользователи могут приобрести устройства на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, а также в магазинах "М.Видео", "Эльдорадо", DNS и "Ситилинк".

В компании напомнили, что в начале апреля "Яндекс" уже представил новые устройства для умного дома. Кроме "Станции" и "Хаба", пользователи могут приобрести датчик открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, протечки, беспроводную кнопку.

Ранее сообщалось, что голосовой помощник "Алиса" от поисковика "Яндекс" получил функцию, которая поможет пользователям самостоятельно разобраться в сортировке вторсырья.

Новый навык "Алисы" предоставляет пользователям несколько сценариев. Так, он позволяет получить советы по организации процесса раздельного сбора дома, узнать, по каким контейнерам распределять фракции, найти ближайшую контейнерную площадку и места приема опасных отходов.

