Эксперт объяснил наличие черного датчика на торце китайских смартфонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин объяснил происхождение неизвестного черного датчика на некоторых китайских смартфонах. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, устройства оснащены датчиком инфракрасного излучения (ИК). Подобные интерфейсы часто присутствуют на бытовых устройствах, например, на телевизионных пультах.

Шамин отметил, что ИК-порт позволяет быстро подключать к смартфону некоторые устройства (телевизор, систему освещения и другое) без дополнительной регистрации, однако существует риск несанкционированного доступа.

Специалист также рассказал, что флагманские смартфоны не используют ИК-порты из-за того, что эта технология уже не является пользовательским стандартом. Он добавил, что при развитии современного "интернета вещей" управление устройствами будет завязано на глобальной Сети, а не на инфракрасных датчиках или Bluetooth.

Ранее эксперты по технологической безопасности назвали приложения, которые необходимо удалить со смартфона. К таковым, в частности, относятся определители номера и сторонние фонарики. Кроме того, опасность могут представлять сканеры документов и QR-кодов.

