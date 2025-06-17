Онлайн-переводчик DeepL стал недоступен в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Онлайн-переводчик DeepL перестал работать в России. Соответствующая информация есть на его сайте.

"Недоступен в вашем регионе. Эта услуга недоступна в вашем регионе", – такое сообщение появляется на странице сервиса при попытке им воспользоваться.

При этом в приложении DeepL говорится, что возникли технические проблемы, сервис над ними уже работает, и переводчик скоро будет доступен.

DeepL появился на рынке в 2017 году, через год стала доступна платная версия DeepL Pro. Компания, которая запустила переводчик, располагается в Кельне.

Между тем в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) впервые появятся реклама и монетизация каналов.

Новые функции будут доступны во вкладке "Актуальное", где находятся разделы "Статус" и "Каналы". В настоящее время ее используют 1,5 миллиарда человек ежедневно.

