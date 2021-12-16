YouTube объяснил удаление канала RT auf Sendung

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Канал RT auf Sendung был удален с YouTube за обход ранее наложенных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным YouTube, в сентябре был удален канал RT DE за нарушение условий использования. По правилам владелец удаленного канала не может создавать другие каналы на YouTube.

"Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – говорится в сообщении.

Ранее в YouTube рассказали, что два немецких канала RT были удалены с площадки в связи с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса. Отмечается, что в связи с этим каналы были лишены права публикации новых видеоматериалов, однако телеканал RT попытался обойти ограничения, использовав другой канал.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия администрации YouTube медийной войной. Она призвала российские власти запретить в РФ крупные немецкие СМИ, а также ввести санкции против YouTube. По ее словам, это необходимо сделать "хотя бы из самоуважения".

