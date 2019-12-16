Роскомнадзор попросил Twitter прокомментировать блокировку российских аккаунтов

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Роскомнадзор обратился к руководству Twitter по поводу ограничения доступа к ряду российских аккаунтов со стороны самой платформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В Роскомнадзоре подготовили и отправили письмо в адрес директора Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее Twitter ограничил доступ к страницам Россотрудничества (Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) и проекта "Хорошие новости". Причиной блокировки, как стало известно, назвали публикацию о Дне Конституции России.

