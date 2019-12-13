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Общество

21:11

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

технологии общество

Фото: ТАСС/Jaap Arriens/Zuma

Администрация Twitter заблокировала аккаунт Россотрудничества. Причиной блокировки стала публикация о Дне Конституции России. Об этом сообщает РИА Новости.

Все публикации на странице ведомства сохранились, однако сейчас у аккаунта нет подписок и подписчиков. Кроме того, нельзя публиковать новые записи.

Аккаунт был заблокирован из-за публикации о Дне Конституции. В настоящее время эта запись удалена администрацией социальной сети, объяснили в Россотрудничестве.

В ведомстве ожидают "подробного и официального ответа от Twitter по поводу блокировки страницы и возможностях дальнейшей разблокировки".

Ранее Twitter приостановил действие аккаунта дипломатической миссии России в Сирии после того, как на странице посольства появилось сообщение с критикой международной организации "Белые каски" на основе данных министерства обороны.

При этом замороженный аккаунт не был верифицирован. По словам российских дипломатов, подобное доказывает, что "обычные" аккаунты не имеют права иметь отличающуюся точку зрения.

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