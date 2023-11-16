Регистрацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы могут продлить до 2025 года

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Регистрацию и авторизацию на российских сайтах с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты, предложили продлить до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, размещенный в думской электронной базе, внес на рассмотрение палаты замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

Поправки вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В своем телеграм-канале парламентарий уточнил, что необходимость продления сроков выяснилась после консультаций и совещаний с отраслью. В противном случае, отметил он, будет отсутствовать гарантия стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт пользователей из России.

Горелкин считает, что предложенный законопроект даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями. Подчеркивается, что принятый в июле закон направлен на усиление сохранности персональных данных россиян и сокращение рисков "интеграции сервисов из недружественных стран в российские ресурсы".

Замглавы подчеркнул, что переходного периода должно хватить на то, чтобы компании решили имеющиеся технические сложности и завершили процессы перехода соответствующих подразделений под контроль РФ.

Владимир Путин подписал закон, которым в том числе вводится запрет регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты 31 июля.

Согласно принятым нововведениям, уже с 1 декабря этого года регистрация на отечественных интернет-ресурсах будет возможна только посредством российской электронной почты. Также для авторизации можно будет использовать портал госуслуг и Единую биометрическую систему.

Ранее, 26 июля, соответствующий законопроект приняла Госдума. Спустя два дня документ одобрил Совет Федерации. Он вносит изменения в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

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