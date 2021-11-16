Эксперт рассказал, как холодная погода влияет на работу смартфона

10:25
Фото: depositphotos/leungchopan
Низкие температуры могут стать причиной возникновения неполадок в работе смартфона и других гаджетов, заявил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству "Прайм".
Он отметил, что перепад температур провоцирует образование конденсата и повышенной влажности во внутренних частях устройства, а это, по словам специалиста, может повлечь за собой критические последствия, вплоть до полного выхода из строя.
"Рекомендуется использовать специальные защитные силиконовые чехлы. За счет низкой теплопроводности силикон позволит минимизировать перепад температур между смартфоном и окружающей средой, а значит, и образование конденсата", – заявил Кашкин.
Эксперт уточнил, что использование смартфона на холоде сокращает срок его службы. Также Кашкин порекомендовал не ставить на зарядку возвращенный в теплую среду гаджет, пока он не достигнет комнатной температуры.
Ранее сообщалось, что компания Apple резко сократила производство планшетов iPad для обеспечения микросхемами новых смартфонов iPhone 13.
Сообщалось, что кризис поставок чипов ударил по компании сильнее, чем указывалось ранее. За последние два месяца производство iPad сократилось вдвое по сравнению с предыдущими планами.
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