Российские пользователи сообщили о проблемах с Google Docs

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Ряд российских операторов начал блокировать сервис Google Docs. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает в Twitter проект по мониторингу системы интернет-блокировок GlobalCheck.

Уточняется, что пользователи зафиксировали проблемы с доступом на устройствах, подключенных к Сети через МТС, "Ростелеком" и "Мегафон".

Как сообщает издание DTF, также не могут получить доступ к Google Docs некоторые абоненты Tele2 и Yota.

Ранее сообщалось, что в некоторых частях мира компания Xiaomi блокировала смартфоны собственного производства. С этим столкнулись пользователи гаджетов из Северной Кореи, Кубы, Судана, Ирана, Сирии и российского Крыма.

Как сообщает XDA-developers, массовая блокировка зафиксирована в сентябре. На экране нового смартфона внезапно появлялось сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории.