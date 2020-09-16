Компания GoPro представила новую экшен-камеру

Фото: twitter.com/GoPro

Американская компания GoPro обновила свою популярную экшен-камеру GoPro Hero Black. Новая версия сразу появилась на официальном сайте.

Стоимость новинки оценили в 529,98 евро. Сообщается, что аксессуар для любителей экстремальных видов спорта в этом году существенно изменился.

Передний маленький монохромный экран заменили на крупный сенсорный IPS-дисплей. На 16% увеличился и основной. Также была улучшена фирменная электронная стабилизация HyperSmooth 3.0.

Кроме того, в защищенный от воды и пыли корпус установили гораздо больший аккумулятор. HERO9 Black, как утверждают в компании, работает на 30% дольше. В комплекте идет SD-карта на 32 гигабайта.

В настоящий момент неизвестно, когда камера поступит в продажу в РФ.

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