Лекция о влиянии искусственного интеллекта на столицу пройдет в "Зарядье"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Гостей и жителей столицы пригласили на открытую лекцию "Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?", которую прочитают с 18:00 до 19:30 20 августа в малом амфитеатре парка "Зарядье". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития отметили, что лекция состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Столица считается мировым лидером по уровню внедрения ИИ. Например, в городе эту технологию используют для работы более чем 90 решений – от обеспечения безопасности до высокотехнологичной медицины.

Эксперты расскажут о влиянии инноваций на развитие столицы, какие сегодня москвичам и бизнесу доступны прорывные решения, а также какие появятся в будущем. Еще слушатели узнают, какие цифровые технологии изменят жизнь и экономику города в ближайшие годы.

Кроме того, лекторы вместе с участниками встречи попробуют ответить на вопрос, безобиден ли искусственный интеллект и стоит ли опасаться восстания машин.

Модератором выступит профессор департамента бизнес-информатики ВШБ НИУ ВШЭ Михаил Комаров. В свою очередь, директор по стратегическому маркетингу крупной российской ИТ-компании Андрей Сербант расскажет о настоящем и будущем искусственного интеллекта.

Среди лекторов также будут представлены эксперты в области робототехники, анализа данных в столичном здравоохранении и представители ИТ-сферы.

Кроме того, на форуме также представят экспозицию "Город будущего", на которой посетители узнают, как Москва будет выглядеть в 2030 году. Они смогут выяснить, какие знаковые объекты будут созданы в городе к тому моменту.

Экспозиция расскажет о проектах, запланированных к реализации в течение ближайших лет. Кроме того, в "Городе будущего" будут представлены примеры уже созданных спортивных, образовательных и медицинских кластеров.

