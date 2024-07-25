25 июля, 10:34Технологии
RuStore внедрил поиск приложений с помощью технологий ИИ
Фото: depositphotos/puhhha
Отечественный магазин приложений для Android RuStore внедрил поиск приложений с помощью технологий искусственного интеллекта, передает ТАСС.
В официальном магазине приложений появились технологии машинного обучения. С их помощью нейросети помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки. Технология машинного обучения используется в поиске для выдачи нужных приложений, а сама система анализирует первые буквы, которые вводит пользователь, и на основе схожих запросов предлагает популярные приложения или игры.
Кроме того, такая технология помогает создавать персональные подборки приложений и игр. При рекомендациях нейросети учитывают количество установок и открытий приложений, наличие комментариев, частоту обновлений и другие параметры. Причем в рекомендуемые подборки попадают не только популярные игры, но и недавно запустившиеся проекты.
В апреле прошлого года китайские производители смартфонов начали предустанавливать RuStore на устройства, поставляемые в Россию. Разработчиком RuStore является корпорация VK. Среди смартфонов с уже установленным при покупке российским магазином приложений – Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel.