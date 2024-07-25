RuStore внедрил поиск приложений с помощью технологий ИИ

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Отечественный магазин приложений для Android RuStore внедрил поиск приложений с помощью технологий искусственного интеллекта, передает ТАСС.

В официальном магазине приложений появились технологии машинного обучения. С их помощью нейросети помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки. Технология машинного обучения используется в поиске для выдачи нужных приложений, а сама система анализирует первые буквы, которые вводит пользователь, и на основе схожих запросов предлагает популярные приложения или игры.

Кроме того, такая технология помогает создавать персональные подборки приложений и игр. При рекомендациях нейросети учитывают количество установок и открытий приложений, наличие комментариев, частоту обновлений и другие параметры. Причем в рекомендуемые подборки попадают не только популярные игры, но и недавно запустившиеся проекты.

В апреле прошлого года китайские производители смартфонов начали предустанавливать RuStore на устройства, поставляемые в Россию. Разработчиком RuStore является корпорация VK. Среди смартфонов с уже установленным при покупке российским магазином приложений – Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel.