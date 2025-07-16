Власти утвердили "дочку" VK ответственной за работу мессенджера MAX в России

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Дочерняя структура холдинга VK – компания "Коммуникационная платформа" – будет ответственной за работу и развитие национального мессенджера на базе MAX в России. Об этом говорится в соответствующем поручении кабмина РФ.

В правительстве подчеркнули, что платформа обеспечивает безопасное общение в мессенджере, а также доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.

Инфраструктура национальной цифровой платформы MAX находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, отмечали в Минцифры РФ.

Платформа начала тестировать возможность создания каналов. Пользователи уже могут подписываться на них, ставить реакции и настраивать уведомления чатов. В ближайшее время появится счетчик просмотров.