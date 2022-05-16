Стали известны устройства Apple, поддерживающие iOS 16

Фото: depositphotos/ifeelstock

Компания Apple выпустит новую операционную систему iOS 16, которую смогут поддерживать устройства, имеющие минимум три гигабайта оперативной памяти и процессор A10.

Как сообщает издание MacRumors, iOS 16 не смогут поддерживать iPhone 7, iPod touch 7, iPad Air 2, iPad 6, iPad mini 4, а также iPhone 6s, 6s Plus и iPhone SE.

Апдейт до новой ОС получат iPhone 7 Plus и более новые смартфоны, iPad Air 3, iPad 7, iPad mini 5 и iPad Pro 1.

Ранее стало известно, что Apple в ближайшие годы может отказаться от разъема Lightning в устройствах. Компания будет выпускать наушники, клавиатуры и мыши с интерфейсом USB-C.

