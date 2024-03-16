16 марта, 08:23Технологии
В России создали приложение для оценки производительности пользователя
Фото: depositphotos/DragonImages
Российские разработчики представили приложение, способное автономно оценивать производительность пользователя с помощью периодически обновляемых и дополняемых нейросетей и статистических моделей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.
Речь идет о проекте Focus24. Оно позволяет повысить уровень работоспособности и эффективности человека на 14%.
"Алгоритм взаимодействия с платформой следующий: пользователь переходит на вебсайт платформы и аутентифицируется. После этого появляется возможность перейти в виртуальный кабинет, где располагается модуль оценки ресурсности", – рассказал лидер проекта Константин Скобельцын.
После того, как программа получила соглашение пользователя, она начинает мониторинг. В процессе учитывается динамика положения головы, мимики бровей, губ, работы глаз и другие. В заключение человеку показывается его производительность.
Сейчас разработчики тестируют проект в пилотном формате. В дальнейшем программу планируют пилотировать в компания-партнерах, а также упаковать в мобильное и декстопное приложения.
Ранее в РФ создали виртуального офтальмолога. Он может определять глазные заболевания по снимкам. ПО разработали для персональных компьютеров с операционной системой Windows.
Читайте также
- Цифровые проекты Москвы представят в пространстве столицы на выставке "Россия"
- РФ прорабатывает вопрос экспорта платформы "Госуслуги" в дружественные страны