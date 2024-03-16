В России создали приложение для оценки производительности пользователя

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Российские разработчики представили приложение, способное автономно оценивать производительность пользователя с помощью периодически обновляемых и дополняемых нейросетей и статистических моделей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

Речь идет о проекте Focus24. Оно позволяет повысить уровень работоспособности и эффективности человека на 14%.

"Алгоритм взаимодействия с платформой следующий: пользователь переходит на вебсайт платформы и аутентифицируется. После этого появляется возможность перейти в виртуальный кабинет, где располагается модуль оценки ресурсности", – рассказал лидер проекта Константин Скобельцын.



После того, как программа получила соглашение пользователя, она начинает мониторинг. В процессе учитывается динамика положения головы, мимики бровей, губ, работы глаз и другие. В заключение человеку показывается его производительность.

Сейчас разработчики тестируют проект в пилотном формате. В дальнейшем программу планируют пилотировать в компания-партнерах, а также упаковать в мобильное и декстопное приложения.

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