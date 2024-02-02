РФ прорабатывает вопрос экспорта платформы "Госуслуги" в дружественные страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России разрабатывают механизм экспорта отечественной платформы "Госуслуги" в дружественные государства. Об этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Он напомнил, что РФ стала первой страной, которая создала систему государственных услуг, освобожденную от любых закрытых продуктов.

"В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы в дружественные страны", – поделился глава ведомства.

Между тем стало известно, что цифровой помощник на сайте "Госуслуги" робот Макс будет оснащен генеративным искусственным интеллектом. В министерстве цифрового развития РФ рассказали, что ИИ сможет отвечать из базы знаний портала под конкретный вопрос, ориентируясь на сформулированную жизненную ситуацию.

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