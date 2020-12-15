Оператор Tele2 запустил в Москве почасовую аренду Power bank

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор Tele2 запустил услугу почасовой аренды внешних аккумуляторов для мобильных устройств в Москве и Московской области, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что взять внешний аккумулятор в аренду смогут как абоненты Tele2, так и клиенты других мобильных операторов. Услуга уже стала доступной более чем в 400 торговых точках, а к концу марта следующего года сервис появится во всех точках компании в столичном регионе.

Максимальный срок аренды устройства – 30 дней. Чтобы воспользоваться услугой, клиент должен скачать приложение, зарегистрироваться, найти ближайшую станцию сервиса и, отсканировав QR-код, дождаться выдачи пауэрбанка. Вернуть аккумулятор можно в любой точке Tele2, указанной в приложении, или вставив устройство в свободную ячейку станции.

Как отметили в компании, все пауэрбанки сертифицированы и абсолютно безопасны для мобильных устройств. Кроме того, все батареи имеют сертификацию MFI (Made For iPhone/iPod/iPad).

Ранее эксперт рассказал, что ряд фоновых настроек могут оказать негативное влияние на зарядку смартфона. К ним относятся геолокация, бесконтактная оплата, а также Bluetooth. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе.