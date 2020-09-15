Для российского интернета 2020 год может оказаться наиболее кризисным – эксперт

13:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявил, что этот год может оказаться самым кризисным для российского интернета. Комментарий эксперта приводит News.ru.
По его словам, в первый раз экономика Рунета может закончить год с нулевыми показателями роста. "Есть самый негативный сценарий, по которому мы не вырастем вообще, то есть выйдем в ноль. Это прямо катастрофа. Привыкли на десятки процентов расти, а тут ноль. А некоторые сегменты вообще провалятся", – сообщил Плуготаренко.
При этом директор РАЭК обратил внимание, что есть и более позитивный прогноз на итоги 2020 года. В соответствии с ним рост российского сегмента интернета может достигнуть от 6 до 10%. Однако и такой показатель считается кризисным, предупредил Плуготаренко.
"Для интернета кризисом является то, что для других может быть радостью", – подчеркивает эксперт.
Ранее стало известно, что в России завершили работу над планом восстановления экономики. Вице-премьер Андрей Белоусов пояснил, что план будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития.
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