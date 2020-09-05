Большинство программ поддержки малого и среднего бизнеса будут продлены – Собянин

21:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство программ поддержки малого и среднего бизнеса будут продлены. Об этом он рассказал в эфире "Первого канала".
Он отметил, что данному сектору городской экономики пришлось непросто в связи с пандемией коронавируса. Собянин сообщил, что несмотря на восстановление объемов, в мае объемы кассовых оборотов были в два раза меньше.
"Поэтому мы решили, что большинство наших программ поддержки малого и среднего бизнеса будут продолжаться, в том числе и субсидии для кредитов, которые берутся для перекредитования, для новых проектов, программа льготных кредитов, которая набирает обороты и популярность для малого бизнеса", – сказал Собянин.
Глава города пожелал столичным жителям больше уверенности. Собянин отметил, что основные сложности, связанные с пандемией коронавируса, в Москве преодолены. Это позволяет смотреть в будущее с большим оптизмом, заявил столичный мэр.
"Любой кризис, он в большей степени психологический. Настрой себя, что мы побеждаем, что Москва победит, что у нас есть силы, потенциал, прекрасные люди, профессиональные, активные, которые, конечно, будут наш город делать год от года краше, удобнее, более современным, молодым", – подчеркнул Собянин.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой продлить меры по поддержке бизнеса на следующий год. Также он предложил продлить до конца года налоговые отсрочки, предоставляющиеся при угрозе банкротства.
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