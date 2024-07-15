Разработчики Xiaomi восстанавливают работу устройств

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Разработчики Xiaomi приступили к восстановлению работы устройств. Об этом Агентству "Москва" заявили в службе поддержки компании в России.

"Сейчас разработчики работают над восстановлением работы устройств, точной информации по срокам пока нет", – отметили в пресс-службе.

Между тем российские пользователи гаджетов Xiaomi уже несколько дней не могут получить доступ к технике и приложению Mi Home, которое связывает между собой все устройства производителя, передает Life.ru.

У многих граждан обрывается стабилизированное подключение, за чем следует завершение работы приложения. При этом у другой части пользователей постоянно перезагружается сам смартфон, на давая совершить самые простые действия. Больше всего сообщений о сбоях поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Ленинградской, Саратовской, Новгородской и Нижегородской областей.

8 июля сбой произошел в работе WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской). Жалобы на мессенджер были зафиксированы в Краснодарском крае, Дагестане, Москве и Подмосковье, Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии, в Санкт-Петербурге и Свердловской области. СМИ сообщали, что профильные ведомства замедляют работу мессенджера в Дагестане из-за того, что его администрация игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях.