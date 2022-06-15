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Технологии

09:25

Спрос на российские IT-решения для бизнеса вырос на 300% – эксперт

технологии

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Гендиректор российского корпоративного мессенджера tada.team Андрей Демин заявил, что отечественные IT-решения в сфере корпоративного программного обеспечения заменят иностранные более чем на 50% к концу текущего года.

"Эти прогнозы подтверждает исследование компании Марвел Дистрибуция. Так, по оценке компании, спрос на отечественные решения в марте-апреле вырос на 300% по отношению к аналогичному периоду 2021 года и продолжает стремительно расти", – приводит слова Демина РИА Новости.

Он отметил, что тренд на импортозамещение в IT-сфере появился еще в 2020 году. Однако большую часть отечественного рынка корпоративного ПО занимали глобальные игроки.

По его словам, расстановку сил в данной сфере изменил уход международных компаний из России.

"Так, корпоративный мессенджер tada.team за три месяца вырос в 9 раз и сделал свою облачную платформу бесплатной для рабочих команд до тысячи человек", – подчеркнул Демин.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах в конце лета перезапустить реестр российского программного обеспечения. По его словам, из реестра сделают полноценный маркетплейс.

Реестр российского ПО – это публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.

До этого первый маркетплейс российского ПО планировалось запустить в апреле. Отмечалось, что правообладатели отечественного софта смогут подать заявку на размещение своих продуктов на площадке через портал госуслуг. Форма подачи заявления была максимально упрощена для удобства.

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