Глава "Ростелекома" Осеевский: более 112 млн человек зарегистрированы на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество зарегистрированных на портале "Госуслуги" пользователей превышает 112 миллионов, заявил глава ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. Его слова приводятся в отчете на сайте компании.

"Ростелеком", являясь техническим партнером портала, продолжает работать над развитием и улучшением сервисов для граждан и бизнеса, подчеркнул Осеевский. По его словам, за первый квартал текущего года россияне подали через сервис более 218 миллионов заявок.

"На "Госуслугах" реализован важный социальный сервис по организации самозапрета на выдачу кредитов и займов, упрощен способ защиты аккаунта при помощи биометрии", – добавил глава компании.

Он также обратил внимание, что в мобильных приложениях портала и "Госуслуги Авто" функционируют водительские чаты.

Кроме того, на портале может появиться функция подачи заявлений в полицию. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, мера может быть включена во второй пакет поправок к законодательству о противодействии кибермошенничеству.

Вместе с тем депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сделать портал "Госуслуги" более понятным для пользователей. Парламентарий выступил с идеей объяснять гражданам конкретную причину отказа в предоставлении услуги и давать рекомендации по устранению проблемы. С этой инициативой он обратился к Шадаеву.