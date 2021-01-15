Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты аналитического агентства Content Review считают, что в течение года на 15-16% могут увеличиться цены на сотовую связь.

Уточняется, что это связано с тем, что операторам пришлось увеличить затраты из-за пандемии коронавируса. Руководитель Content Review Сергей Половников поясняет, что цены будут расти неравномерно.

"На тарифах нижней ценовой категории в меньшей степени подвергнутся корректировке базовые услуги, включающие голосовые звонки и интернет, чего нельзя сказать о тарифах средней и высокой категории", – отметил он.

Половников считает, что через сопутствующие услуги и корпоративные контракты операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства.

Минцифры в 2020 году утвердило перечень из 391 интернет-портала, доступ к которым должен предоставляться бесплатно. Это касается как операторов мобильной связи, так и интернет-провайдеров.