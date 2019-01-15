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15:56

Полет космонавта из ОАЭ на МКС согласуют в ближайшее время

технологии наука

15:56

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Фото: depositphotos/vampy1

Сроки полета на Международную космическую станцию (МКС) космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) собираются определить в ближайшие две недели. Об этом сообщил Павел Власов, начальник российского Центра подготовки космонавтов.

"Пока сроки полета не определены. Есть программа полетов, которая Роскосмосом утверждается на год. В этой части пока утверждения нет. Мы ожидаем назначения от Роскосмоса сроков полета и назначения экипажа в течение двух недель. В какой корабль мы их поставим, будет ясно в течение двух недель", – передает ТАСС.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн в разговоре с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным заявил о своей готовности посетить Россию.

2 августа 2018 года Рогозин заявил, что ОАЭ могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре. Вопрос о привлечении к проекту зарубежных партнеров обсуждался с шейхом Мохаммедом в конце 2017 года.

технологии наука

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