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01:59

Глава NASA подтвердил свою готовность приехать в Россию

политика власть за рубежом

01:59

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Фото: depositphotos/adameq2

Глава NASA Джим Брайденстайн в разговоре с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным заявил, что готов приехать с рабочим визитом в Россию, передает "Интерфакс".

Ранее Рогозин пригласил главу NASA посетить Россию или Байконур, чтобы обсудить накопившиеся вопросы лично.

До этого главы ведомств говорили о дальнейшем сотрудничестве РФ и США в области освоения космоса. По итогам переговоров, стороны объявили о продолжении работы по программе МКС и лунным проектам.

В интервью телеканалу "Россия-24" гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что хотел бы видеть в NASA предсказуемого партнера, так как работа в космосе предполагает хорошие отношения.

Конкретных дат предстоящего визита Брайденстайна в Россию пока нет, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя NASA Боба Джейкобса.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что отмена его визита в США связана с тем, что NASA стала жертвой борьбы Дональда Трампа и Конгресса США.

политика власть за рубежом

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