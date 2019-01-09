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16:58

Рогозин объяснил отмену своего визита в США

власть политика наука

16:58

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что отмена его визита в Соединенные штаты связана с тем, что NASA стала жертвой борьбы главы Белого дома Дональда Трампа и Конгресса США.

"Понимаем, что в данной конкретной ситуации это некий фрагмент борьбы между Конгрессом и Трампом и в данном конкретном случае NASA оказалось жертвой этой борьбы, потому что мы знаем об отношении наших партнеров – они в принципе выступают за развитие сотрудничества с Россией", – заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, российская сторона выступает за сотрудничество с США, но он хотел бы видеть в NASA предсказуемого партнера, так как работа в космосе предполагает хорошие отношения.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что приглашение Рогозина в США отменено из-за позиции сенаторов. Рогозин планировал обсудить с NASA дальнейшее сотрудничество, встретиться с представителями компании Boeing и посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS).

Позднее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что отмена визита в США Рогозина негативно повлияет на совместные планы освоения Луны и исследования Венеры. Петрукович выразил уверенность, что из-за отмены визита Рогозина в переговорах возникнут сложности, так как в сотрудничестве по космосу "важен общий фон".

власть политика наука

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