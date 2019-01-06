В РАН прокомментировали отмену визита Рогозина в США

Отмена визита в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина негативно повлияет на совместные планы освоения Луны и исследования Венеры. Такое мнение высказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Сейчас ведется ряд чувствительных переговоров по будущему сотрудничеству", − цитирует ученого РИА Новости. Среди ключевых тем он назвал проект станции "Венера-Д", сотрудничество по освоению Луны и созданию окололунной станции Gateway, а также работа на МКС.
Петрукович выразил уверенность, что из-за отмены визита Рогозина в переговорах возникнут сложности, так как в сотрудничестве по космосу "важен общий фон". Как напомнил глава Института космических исследований РАН, именно в космической сфере сохраняются ежедневные рабочие контакты российских и американских специалистов. "И затруднение контактов по политическим причинам в этой области может привести к тому, что отношения начнут деградировать", − подчеркнул ученый.
Визит Рогозина в США был запланирован на февраль 2019 года. Однако затем NASA проинформировало Роскосмос о переносе приглашения на неопределенный срок. Более того, в СМИ появились сообщения, что поездка Рогозина может быть полностью отменена. В NASA пояснили, что это связано с позицией американских сенаторов.
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