В NASA назвали причину отмены приглашения Рогозина в США

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США отменено из-за позиции сенаторов, рассказал в интервью газете Washington Post директор NASA Джим Брайденстайн.

Визит планировался на февраль, но позднее NASA проинформировало Роскосмос о переносе поездки на неопределенный срок.

Позже стало известно, что поездка Рогозина может быть полностью отменена. В Роскосмосе заявили, что ждут от NASA разъяснений.

Рогозин планировал обсудить с NASA дальнейшее сотрудничество, встретиться с представителями компании Boeing и посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS).

Также глава Роскосмоса намеревался прочитать лекцию в университете, в котором учился Брайденстайн. Это должно было стать ответом на лекцию главы NASA, состоявшуюся в октябре в МГУ, который окончил Рогозин.

Рогозин должен был приехать в США как в качестве главы "Роскосмоса", так и в качестве спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Для этого Минфин США выдал специальное разрешение. В свою очередь, сенатор от демократов Роберт Менендез заявил, что планирует представить в сенате резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина.

Под личными санкциями США и ЕС Рогозин находится с 2014 года.