ОАЭ могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре

2 августа, 16:29
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур могут принять участие Объединенные Арабские Эмираты. Такое заявление сделал на встрече космонавтов глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, вопрос о привлечении к проекту зарубежных партнеров, включая ОАЭ, обсуждался с шейхом Мохаммедом в конце 2017 года.
Возможное участие Эмиратов в реконструкции пусковой площадки "Гагаринский старт" прокомментировал глава Института космической политики Иван Моисеев.
В беседе с RT он пояснил, что у сотрудничества между РФ и ОАЭ в космической сфере "есть одна ясно намеченная перспектива". По его словам, речь идет об обучении космонавтов ОАЭ для последующего полета на МКС.
По поводу "Гагаринского страта" Моисеев сказал, что "ОАЭ богатые и могут позволить себе подобные траты". При этом, по его мнению, "все зависит от того, что "Роскосмос" предложит им взамен". Эксперт подчеркнул, что в данном случае можно говорить не о "благотворительности", а, скорее, о "взаимовыгодных отношениях".
В то же время глава Института космической политики выразил сомнение, что ОАЭ могут претендовать на участие в космической гонке. "Для них важно не мировое лидерство, а престиж на своем участке", – заверил он. Эксперт также не исключил, что Эмираты "проявляют интерес" к российской технике.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: