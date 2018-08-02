ОАЭ могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре

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В реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур могут принять участие Объединенные Арабские Эмираты. Такое заявление сделал на встрече космонавтов глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, вопрос о привлечении к проекту зарубежных партнеров, включая ОАЭ, обсуждался с шейхом Мохаммедом в конце 2017 года.

Возможное участие Эмиратов в реконструкции пусковой площадки "Гагаринский старт" прокомментировал глава Института космической политики Иван Моисеев.

В беседе с RT он пояснил, что у сотрудничества между РФ и ОАЭ в космической сфере "есть одна ясно намеченная перспектива". По его словам, речь идет об обучении космонавтов ОАЭ для последующего полета на МКС.

По поводу "Гагаринского страта" Моисеев сказал, что "ОАЭ богатые и могут позволить себе подобные траты". При этом, по его мнению, "все зависит от того, что "Роскосмос" предложит им взамен". Эксперт подчеркнул, что в данном случае можно говорить не о "благотворительности", а, скорее, о "взаимовыгодных отношениях".

В то же время глава Института космической политики выразил сомнение, что ОАЭ могут претендовать на участие в космической гонке. "Для них важно не мировое лидерство, а престиж на своем участке", – заверил он. Эксперт также не исключил, что Эмираты "проявляют интерес" к российской технике.