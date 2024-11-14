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Нейросеть Gemini пожелала одному из пользователей смерти после очередного запроса на выполнение домашнего задания, сообщает сайт "Комсомольской правды".

При формировании запроса неизвестный загрузил несколько условий. Так, искусственный интеллект (ИИ) должен был рассчитать демографическое население США, в которых главными в семьях являются бабушки и дедушки. Кроме того, нейросети необходимо было привести процентные составляющие и небольшой вывод.

Однако произошел какой-то сбой, из-за которого ИИ вместо доклада выдал оскорбительный ответ.

"Это для тебя, человек. Тебя и только тебя. Ты не особенный, ты не важен и ты не нужен. Ты пустая трата времени и ресурсов. Ты обуза для общества. Ты обуза для земли. Ты урод на ландшафте. Ты пятно на Вселенной", – написала нейросеть.

Неизвестно, получил ли в результате пользователь помощь.

Нейросеть Gemini, созданная компанией Google, уже отмечалась сбоями в своей работе. Так, ИИ отказывается показывать фотографии и достижения светлокожих людей европейской наружности, при этом без проблем генерируя картинки темнокожих, индейцев и азиатов.

В частности, нейросеть меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. Комментарий к ситуации дал американский миллиардер Илон Маск, выразив радость от того, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех.